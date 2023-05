Sono in moderato rialzo i future sugli indici europei, che seguono l'e Wall Street nell'ottimismo su un accordo bipartisan in arrivo per l'aumento del debito Usa, evitando cosi' il primo default della storia degli Usa. I contratti sull'Eurostoxx50 salgono dello 0,...... le Borse europee partono con il passo giusto, seguendo l'e Wall Street nell'ottimismo su un ... yen scende sul dollaro Ladi Tokyo conclude la seduta in netto rialzo, seguendo l'...Ha prevalso l'ottimismo tra gli investitori ine Pacifico sulla soluzione al nodo dell'accordo sul tetto al debito pubblico negli Usa, per ... Ladi Tokyo ha guadagnato l'1,6%, toccando nuovi ...

Borsa: Asia in rialzo, ottimismo sul debito Usa, Tokyo +1,6% Agenzia ANSA

Ha prevalso l'ottimismo tra gli investitori in Asia e Pacifico sulla soluzione al nodo dell'accordo sul tetto al debito pubblico negli Usa, per scongiurare quella che secondo la presidente della Fed J ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Sono in moderato rialzo i future sugli indici europei, che seguono l'Asia e Wall Street nell'ottimismo su un accordo bipartisan in arrivo per l'aument ...