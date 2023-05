Borsa | apertura positiva in Europa | Parigi +0 | 56% | Londra +0 | 33%

in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,76% a 27.404 punti. .in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,56% a 7.444 punti, Londra lo 0,33% a 7.749 punti, Francoforte lo 0,78% a 16.075 punti e e Madrid lo 0,4% a 9.248 punti. Chiusa ...Inizio di seduta fiacca per l'indice delladi Francoforte, che riporta un cauto +0,74%, a quota 16.069,42 in. 18 - 05 - 2023 09:04

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,13% Borsa Italiana

Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,56% a 7.444 punti, Londra lo 0,33% a 7.749 punti, Francoforte lo 0,78% a 16.075 punti e e Madrid lo 0,4% a 9.248 punti. Chiusa ...La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto aumento ... al Congresso americano riguardo al tetto del debito Usa e l’evitarsi di un default. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell ...