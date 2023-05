...35constato che la situazione carceraria è anche peggiorata, in termini di sovraffollamento in primis, determinando di fatto una tortura di stato". Lo ha detto la leader di +Europa, Emma, ...... in pieno spirito Il Marchese del Grillo , ha fin qui litigato personalmente con Emma, ... lo fa all'incirca come facevamo noi alla bella età di 8: 'non mi hai fatto niente, / faccia di ......molti Azione - ne porterà via altri all'ex amico Carlo - e coinvolgere Più Europa con Emma... fino a volersi cancellare se si potesse, certe dichiarazioni al miele deglipassati. 'Calenda ...

Bonino, 35 anni dal caso Tortora e le carceri sono peggiorate Euronews Italiano

"Sette mesi di reclusione e all'inizio gli innocentisti eravamo in molto pochi: Radio Radicale, Sciascia, Pannella, Montanelli, Spadaccia e altri radicali. E ricordo ancora la proposta di Marco Pannel ...Il grande giornalista e conduttore verrà ricordato alla Camera dei Deputati con una lettura scenica dal titolo “Nell’occhio del labirinto. Apologia di Enzo Tortora” ...