Bonaccini | Danni per miliardi | serve un commissario

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - "Nessuno sarà lasciato solo, così come il terremoto". Stefano, presidente dell'Emilia-Romagna, ospite di Agorà su Rai3 fa il punto sulle alluvioni che hanno colpito la Romagna. Iammonteranno "a qualche miliardo di euro", aggiunge. "Abbiamo in questo momento più di 10mila sfollati", sottolinea. Noi abbiamo bisogno di norme speditive e di unnominato al più presto "Abbiamo 280 frane attive in oltre 60 comuni; più di 400 strade che sono distrutte o interrotte. Sono le persone la prima cosa che conta e bisogna mettere al riparo e in sicurezza loro e lo stiamo facendo". Questo il panorama disegnato dall'esponente del Pd. "Abbiamo ancora allagamenti in corso nella parte ravennate perché l'acqua non riesce a essere assorbita perché è caduta su un terreno che non riusciva e non riesce più ad assorbire ...