BLOSSOM | arriva la nuova palette occhi dai colori vividi e sgargianti per accendere di gioia lo sguardo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un trionfo die succosi, in unache dona, vitalità e unoseducente e brioso É uno dei momenti più attesi dell ’anno per rinnovare il look: la pimavera è una celebrazione di luci evibranti che sprigionano bellezza dalla terra al cielo risvegliando l’innato istinto alla rinascita. Lo spettacolo della natura infonde nuovo entusiamo per andare incontro all’estate, quando gli sguardi risplendono die desiderio, alla ricerca di momenti indimenticabili. “la bella stagione accarezza l’animo di ogni donna risvegliando la voglia di cambiare e sperimentare, per vivere nuove emozioni – afferma Luigi Rizzello Lookmaker delle Dive e Direttore Creativo di Infinity Cosmetics – eé ...

Dal 6 Maggio al MAO "Sonic Blossom", la performance partecipativa di LEE Mingwei per la prima volta in Italia TorinoToday

Commissionata per l’inaugurazione del National Museum of Modern and Contemporary Art, Corea, nel 2013, e dopo essere stata presentata nelle più prestigiose istituzioni internazionali quali il Centre P ...