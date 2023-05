Bitcoin | crypto ai livelli minimi da marzo Cosa sta succedendo? aggiornamento 18 MAGGIO

Novità mercati In data odierna( BTC ) sembra destinato a cedere il supporto dei 27.000$, ... sintetizza il popolare traderTony a proposito della recente attività. Ha aggiunto che un ...Secondo il report di Bitget, questi dati segnano la fine dell'inverno, con il prezzo ditornato a 28.000$, seppure per poco, ed Ethereum a 1.700$, per la prima volta da giugno dell'...Continua la nostra rubrica riservata all'analisi del valore del mondoe dei suoi progetti più importanti: oggi parleremo di Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e ... superandoe Litecoin Il ...

Tether investirà il 15% dei profitti in Bitcoin The Crypto Gateway

Tether ha annunciato mercoledì di voler iniziare a comprare Bitcoin regolarmente per aumentare le sue riserve in eccesso. La società emittente della ...Una giornata al Palazzo delle Stelline per parlare di crypto arte, NFT e non solo con Binance, Bitget, Elrond e molti altri ...