Bimbi morti nel Veronese per il crollo di una ghiacciaia | la Procura chiede l' archiviazione dell' inchiesta

Leggi Anche Crolla il tetto di una ghiacciaia, duenel Veronese - Altri due sono rimasti feriti: non sono gravi La vicenda Michele e Tommaso avevano 7 anni ed erano migliori amici, cresciuti insieme sin dai primi passi. Il 3 luglio 2021 le ...La copertura realizzata in lastre di pietra è crollata all'improvviso sotto i loro piedi, senza che iavessero nemmeno il tempo di allontanarsi o di capire che si trovavano in pericolo. In ...Ma si piange anche nel Cesenate, per due coniugia Ronta: mentre il marito è stato trovato nella casa dove vivevano e dove avevano un'azienda agricola, la donna è stata ritrovata sulla spiaggia ...

Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro, bambini travolti dal crollo della ghiacciaia, chiesta l'archiviazione. I ilgazzettino.it

Tre bambini e un neonato sono stati miracolosamente ritrovati vivi dopo aver vagato per 17 giorni nell'Amazzonia colombiana dopo un incidente aereo. I fratelli, che hanno undici mesi, quattro ...Quattro bambini di 13, 9, 4 anni e 11 mesi sono riusciti a sopravvivere per oltre due settimane nella Foresta Amazzonica colombiana ...