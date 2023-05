Bibbia millenaria venduta a prezzo record | 38 | 1 milioni

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unaebraica, la più antica conosciuta quasi completa, è stata acquistata all'asta a New York per la cifradi 38,1di dollari e sarà offerta al Museo del popolo ebraico di Tel Aviv. Il codice Sassoon, che prende il nome dal suo più noto proprietario, David Solomon Sassoon (morto nel 1942), fu acquistato dall'ex ambasciatore e filantropo americano Alfred Moses e dalla sua famiglia, "a beneficio degli American Friends of the ANU-Museum of the Jewish People ed è stato donato" a questa istituzione, ha detto in un comunicato stampa Sotheby's."Questaè stata scritta attorno all'anno 900, in Israele o in Siria", ha detto ad Afp Sharon Mintz, specialista in testi ebraici presso Sotheby's. Un atto di vendita mostra che fu venduto nell'anno 1000 e conservato nella sinagoga ...