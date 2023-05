Berlusconi | dimissioni probabili già domani

(Di giovedì 18 maggio 2023) A quanto apprende l'Adnkronos Salute, ci sono buone possibilità ma saranno le prossime ore a stabilire se la nuova ipotesi dipotrà o meno diventare certezzain vista per il leader di Forza Italia Silvio, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, ci sono “buonetà” che l’ex premier possa lasciare giàl’Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Inizialmente in terapia intensiva,era stato trasferito in degenza ordinaria domenica 16 aprile. Risolta l’infezione respiratoria, proseguono infatti le cure per la malattia ematologica e i controlli costanti dei parametri. Saranno le prossime ore a ...

in vista per il leader di Forza Italia Silvio, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, ci sono 'buone probabilità' che l'ex premier ...Silviopotrebbe essere dimesso domani dal San Raffaele , ma la certezza si avrà solo dopo l'ultimo via libera dei medici domattina. Questo secondo quanto apprende l'AGI. Ledel leader ...Il trasferimento Inizialmente in terapia intensiva,era stato trasferito in degenza ... Saranno le prossime ore a stabilire se la nuova ipotesi dipotrà o meno diventare certezza.

Domani possibili dimissioni di Berlusconi La Stampa

Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Dimissioni in vista per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, ci sono ...Secondo fonti sanitarie proseguono le cure per la leucemia. L'ex premier era stato ricoverato mercoledì 5 aprile ...