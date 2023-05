Benevento | pioggia di assenze nei convocati per Perugia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono soltanto 19 i calciatoridal tecnico Andrea Agostinelli per la sfida in programma domani sera al Renato Curi contro il. Nell’elenco non figura lo squalificato Gaetano Letizia, ma il capitano è in buona compagnia. Assenti infatti anche il lungodegente Capellini, il terzino Jureskin i centrocampisti Acampora, Vokic e Viviani, il jolly Improta, e gli attaccanti La Gumina, Simy e Pettinari. Di seguito l’elenco completo:  35 Carfora Lorenzo28 Ciano Camillo 2  El Kaouakibi Hamza10 Farias Diego18 Foulon Daam15 Glik Kamil 7  Karic Nermin80 Koutsoupias Ilias 6  Kubica Krzysztof33 Leverbe Maxime22 Lucatelli Igor12 Manfredini Nicolo’21 Paleari Alberto58 Pastina Christian79 Sanogo Siriki27 Schiattarella Pasquale 8  Tello Andrés31 Tosca Alin55 Veseli Frederic  L'articolo proviene da Anteprima24.it.