(Di giovedì 18 maggio 2023) Comunicato Stampa In considerazione delle previsioni meteo che preannunciano temporali per sabato e domenica prossima, l’evento “” del tour nazionale “Sud Motor Expo”, in programma dal 20 al 21 maggio in piazza Risorgimento a, è stata annullata e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Grazie a Caterina Meglio, presidente del Conservatorio 'Nicola Sala' di, per la ormai ... Nel corso dellaci sarà anche un momento di commossa solidarietà per la città di Faenza,...... la tappa regionale dell'Agrichef Fest,ideata da Turismo Verde di Cia - Agricoltori ... L' Agriturismo Collina di Roseto daha raccolto la sfida con "Pane Cotto con Patate" ...

Benevento, la manifestazione "Guida Sicura" rinviata a settembre

“Una Luce per la Vita”. Una fiaccolata a Pietrelcina per sollecitare la prevenzione come arma per combattere il tumore. La manifestazione si terrà domenica 28 maggio, a partire dalle ore 17,30. I dett ...Sabato 20 e domenica 21 maggio va in scena “Buongiorno Ceramica”, tradizionale appuntamento con la festa diffusa della ceramica italiana, celebrata in tutte e 57 le città che da sempre coltivano l’ant ...