Benevento | la manifestazione “Guida Sicura” rinviata a settembre per maltempo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn considerazione delle previsioni meteo che preannunciano temporali per sabato e domenica prossima, l’evento “” del tour nazionale “Sud Motor Expo”, in programma dal 20 al 21 maggio in piazza Risorgimento a, è stata annullata eal mese di. Lo rende noto Alberto Scaperrotta, presidente dell’associazione onlus “la tua vita”, dopo essersi consultato anche con gli Enti che hanno patrocinato l’evento, Comune die Automobil Club di. “E’ una decisione sofferta ma necessaria – dice Scaperrotta – perché la, che ha lo scopo principale di coinvolgere e sensibilizzare soprattutto gli studenti sulla sicurezza stradale, non intende ...