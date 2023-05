Beautiful | Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi reciteranno in Beautiful ?

a Roma, le anticipazioni: ascolta quiLamborghini inCome aveva anticipato The Hollywood Reporter Roma , durante la trasferta disono almeno due le guest star ...", Brooke in abito da sera a Roma e c'è ancheLamborghini: foto dal ...... la domanda di Nikita Pelizon aLamborghini e George Ciupilan: 'Non confessano' Vip italiane aJasmine Carrisi eLamborghini saranno le due guest star delle puntate girate a ...

Beautiful: arrivano Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi Vanity Fair Italia

Nella capitale è arrivata la soap opera americana più famosa: coinvolti ospiti vip italiani. Ecco quando usciranno le nuove puntate ...La famosa soap opera americana Beautiful, una delle più longeve al mondo, sbarca a Roma per registrare una nuova puntata. Nel cast, oltre agli storici volti di Brooke e Ridge, ci saranno anche due “gu ...