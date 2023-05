Bce | de Guindos | avanti con rialzi tassi | ma fatta maggior parte strada

Sul fronte della politica monetaria , il vicepresidente dellaLuis deha affermato che "una parte significativa del percorso è stata fatta, c'è ancora un po' di strada da fare, ...Parlando da Madrid, deha sottolineato che "i servizi stanno sostenendo la crescita in ... Guardando alle previsioni sul Pil, il vicepresidente dellaha ricordato che e' attesa per l'...Non so pero' quale sara' il punto finale", ha detto il vicepresidente della, Luis de, parlando da Madrid. Laha rallentato il ritmo degli aumenti a inizio mese con un rialzo di 25 ...

Bce, de Guindos: avanti con i rialzi dei tassi ma la maggior parte del ... Milano Finanza

Calano i rendimenti dei titoli di Stato in attesa dell’intervento di De Guindos (Bce). A Milano attenzione a Saipem, Eni, Mps e Mediobanca (Milano Finanza) Mentre la Fed tentenna sull'opzione di una ...MADRID (Reuters) - La Banca Centrale Europea dovrà continuare ad aumentare i tassi di interesse, anche se la maggior parte della stretta è già stata attuata, ha detto il vicepresidente della Bce Luis ...