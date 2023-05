(Di giovedì 18 maggio 2023) IlMonaco ha detto no a Ilkay Gundogan: secondo Bild iltedesco, in scadenza con il Manchester, è stato offerto...

Lasciandosi alle spalle quello bianconero, il serbo avrebbele avance diMonaco e Real Madrid per coronare il sogno di giocare in Premier League. Secondo la fonte, il centravanti è ...Manchester (Inghilterra) 01/04/2014 - Champions League / Manchester United -Monaco / foto ... Jassim e Ratcliffe hanno, per il momento,di esprimersi ai media. Tuttavia, il Manchester ...Recentemente hadiverse offerte da club di vari campionati europei. In passato Pochettino ... Il 35enne, esonerato dalil mese scorso, non è mai stato considerato il favorito, ...

Bayern, rifiutato un centrocampista del City | Mercato ... Calciomercato.com

Sadio Mané pronto a salutare il Bayern Monaco al termine della stagione per fare ritorno in Premier: tre club su di lui Sadio Mané lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il senegalese non si è mai ...Nonostante il rifiuto del produttore cinematografico, il Bayern Monaco ha continuato ad insistere con le richieste al club azzurro, ma la valutazione di mercato di Victor Osimhen ha spaventato ...