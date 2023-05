Bayer Leverkusen-Roma | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League traAlla BayArena,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Alle ore 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno di Europa League Tutto pronto per Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League. Si part ...Rojadirecta Bayer Leverkus Roma: dove vedere lo Streaming GRATIS dell’Europa League. No Hesgoal e Vipleague. Si gioca alle 21 il match di ritorno della semifinale di Europa League tra Siviglia e Juven ...