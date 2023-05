Bayer Leverkusen-Roma oggi in tv | Europa League 2023 | orario | canale in chiaro | programma | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tocca adesso all’. Dopo l’Inter in finale, l’Italia sogna di arrivare all’ultimo atto anche nella seconda competizione europea. Alla BayArena diladi José Mourinho dovrà difendere l’1-0 dell’andata per difendere il proprio biglietto che gli varrebbe il viaggio alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio dall’assalto del. LA DIRETTA LIVE DI SIVIGLIA-JUVENTUS DALLE 21.00 LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 LA DIRETTA LIVE DI BASILEA-FIORENTINA DALLE 21.00 I giallorossi devono ancora capire quale potrà essere il proprio assetto per la sfida. Mourinho spera di avere a disposizione Paulo Dybala, che soffre ancora di un problema alla caviglia dovuto ad un’entrata di José ...

... nonostante i recuperi di Dybala, Smalling ed El Shaarawy , ha deciso di affidarsi a dieci degli undici che la settimana scorsa hanno vinto contro il, con Wijnaldum in più, scrive ...Grandi speranze per volare in finale le ripone anche la Roma che dovrà difendere il gol di vantaggio dell'andata contro il. Non il miglior momento per i tedeschi che in campionato ...Guida tv di giovedì 18 maggio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Cinque minuti 20:45 - Calcio, UEFA Europa League - Semifinali (Ritorno):- Roma 23:...

La diretta radio streaming di Shakhtar-Roma, gara valida per gli ottavi di finale della Champions League 2017-2018.I bianconeri devono vincere dopo il pareggio dell’andata per andare in finale, ai giallorossi basta anche un pareggio ...