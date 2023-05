Bayer Leverkusen-Roma oggi in tv | canale | orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2022 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lacerca la seconda finale europea consecutiva sul campo del. Dopo l’1-0 dell’andata targato Bove all’Olimpico, ladi Europsi sposta in Germania dove Josè Mourinho ritrova (seppur non per 90?) Dybala, Smalling ed El Shaarawy. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. La partita potrà essere seguita su DAZN, Sky Sport Football, Sky Sport (253), e anche in chiaro su Rai 1 in quanto evento di interesse nazionale. Diretta assicurata anche insu DAZN, Sky Go, Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli, con aggiornamenti in tempo reale, la moviola e le parole dei protagonisti. SportFace.

Questa sera in campo il ritorno di Europa League trae Roma, ecco le probabili formazioni Questa sera in campo il ritorno di Europa League trae Roma, ecco le probabili formazioni.(3 - 4 - 2 - 1): Hradecky, ...- Roma è un match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici. La Roma è a soli 90 minuti dalla sua ...... che non mette in palio l'Europa League ma un pass per l'ultimo atto di Budapest, dove la vincente affronterà una tra Roma e. La partita forse più importante della stagione per ...

Nemanja Matic, centrocampista della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen ed ha parlato dei consigli dati da Jos ...Vigilia della semifinale di ritorno contro la squadra di Xabi Alonso. I giallorossi domani scenderanno in campo alle ore 21 La Roma è da poco arrivata in Germania e domani… Leggi ...