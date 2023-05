Bayer Leverkusen-Roma |  Mou punta su Abraham e Wijnaldum

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nonostante l'1-0 dell'andata, il cammino dellaverso la finale non sarà semplice. Ilnon segna molto ultimamente ma davanti al proprio pubblico si trasforma. Vediamo come scenderanno in campo le squadre e dove seguire la partita che vale una stagione

Roma -ha detto già tutto almeno su una cosa: Mourinho ha studiato la maniera di chiudere gli spazi ai tedeschi in attacco. All'Olimpico, in questo senso, tutto si chiuse dopo pochi ...L'esperienza europea del centrocampista serbo sarà fondamentale per la gara di questa sera contro il. Dal suo arrivo nella capitale la scorsa estate, Matic ha infatti giocato 46 ...L'ultimo successo della Roma in Germania risale alla Coppa Uefa contro l'Amburgo nel 2000 - 01. Stasera contro il, alla BayArena, ai giallorossi di Josè Mourinho basterebbe un pareggio per regalarsi la seconda finale europea consecutiva. Si riparte dall'1 - 0 targato Bove all'Olimpico e dall'...

Occhi sulla semifinale di ritorno dell'Europa League. Chi sarà l'arbitro di Bayer Leverkusen-Roma Si tratta di un fischietto sloveno ...Nonostante l'1-0 dell'andata, il cammino della Roma verso la finale non sarà semplice. Il Bayer Leverkusen non segna molto ultimamente ma davanti al proprio pubblico si trasforma. Vediamo come scender ...