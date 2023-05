Bayer Leverkusen-Roma LIVE 0-0 | Pellegrini sfiora subito il vantaggio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla BayArena,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2022/2023.

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta ilper la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con un piccolo vantaggio: la rete di Bove della settimana scorsa all'Olimpico. Un tesoro da difendere, anche se sarà ......prima del calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Europa League Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida della Juve contro il......del calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Conference League Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida della Fiorentina contro il...

Bayer Leverkusen-Roma: le formazioni ufficiali | Diretta Europa League - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

La partita dell'anno, quella che può decidere le sorti dell'intera stagione. La Roma affronta il Bayer Leverkusen per la gara di ritorno della semifinale di Europa League, lo fa con ...Match di ritorno delle semifinali di Europa League. La Roma è ospite del Bayer Leverkusen: si riparte dall’1-0 per i giallorossi dell’andata. Calcio d’inizio alla BayArena alle ore 21 in punto. Segui ...