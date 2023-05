Bayer Leverkusen-Roma | l’arbitro costretto a fermare il match

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono in corso le partite di ritorno di semifinale di Europa e Conference League. In campo la Juventus sul campo del Siviglia e lain trasferta contro il. In particolar modo clima caldissimo in Germania eè statoil gioco. Il motivo? Al rientro delle squadre in campo i tifosi hanno acceso tanti fumogeni alle spalle della porta di Rui Patricio. La scarsa visibilità ha obbligatoa sospendere la partita per qualche minuto. L'articolo CalcioWeb.

All'inizio del secondo tempo trae Roma José Mourinho, a gran voce, ha chiesto di interrompere il gioco e come lui il suo collaboratore Nuno Santos . Il motivo I tifosi delavevano acceso decine di fumogeni dietro la porta di Rui Patricio rendendo complicata la visuale. Dopo qualche secondo in cui si è continuato a giocare, l'arbitro Vincic ha interrotto ...I giallorossi, dopo la vittoria per 1 - 0 all'Olimpico, sono ora impegnati in Germania contro il( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ). In Conference League, i viola stanno affrontando ...Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla BayArena,e Roma si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

La partita tra Leverkusen e Roma è stata sospesa per qualche minuto: gli aggiornamenti dalle semifinali di Europa League ...Atmosfera incandescente a Leverkusen per Bayer-Roma e l’arbitro è costretto ad intervenire e sospendere il match. Due minuti di interruzione ad inizio secondo tempo per la semifinale di ritorno di ...