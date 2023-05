Bayer Leverkusen-Roma | Celik non ce la fa | al suo posto Smalling

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo una gara di sofferenza in cui ha stretto i denti, Zekiè stato costretto ad alzare bandiera bianca al 78?. L’esterno dellaha accusato un problema muscolare e non ha potuto proseguire il match contro il. Il suoè stato preso da Chris, al ritorno in campo un mese dopo l’ultimo match (il 20 aprile contro il Feyenoord). SportFace.

I giallorossi, dopo la vittoria per 1 - 0 all'Olimpico, sono ora impegnati in Germania contro il( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ). In Conference League, i viola stanno affrontando ...All'inizio del secondo tempo trae Roma José Mourinho, a gran voce, ha chiesto di interrompere il gioco e come lui il suo collaboratore Nuno Santos . Il motivo I tifosi delavevano acceso decine di fumogeni dietro la porta di Rui Patricio rendendo complicata la visuale. Dopo qualche secondo in cui si è continuato a giocare, l'arbitro Vincic ha interrotto ...Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla BayArena,e Roma si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Atmosfera incandescente a Leverkusen per Bayer-Roma e l’arbitro è costretto ad intervenire e sospendere il match. Due minuti di interruzione ad inizio secondo tempo per la semifinale di ritorno di ...Prima del ritorno della semifinale di Europa League affettuoso saluto tra il tecnico di casa e quello giallorosso, suo allenatore ai tempi del Real Madrid ...