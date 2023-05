Bayer Leverkusen - Roma 0 - 0 | le pagelle | il muro giallorosso tiene | Mourinho in finale di Europa League

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato dopo la qualificazione dei giallorossi alla finale di Europa League Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo- Roma. LE PAROLE - "Ci sono moltissime cose in cui la Roma deve e può migliorare, ma un'identità di gruppo simile non ce l'ha nessuno. Ilè una ...Nella semifinale di ritorno, dopo l'1 - 0 dell'Olimpico, basta un sofferto 0 - 0 ai giallorossi per eliminare ilin Germania. Dopo uno squillo in apertura di Pellegrini con un tiro ...Hradecky 6 Tapsoba 6,5 Hincapié 6 Tah 7 (86' Azhil sv) Frimpong 6 Bakker 5 (73' Adli 5,5) Palacios 5,5 (80' Hzolek sv) Demirbay 6,5 Wirtz 6 Diaby 5,5 Azmoun 5,5 Alonso 6

Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

78' Fuori Celik, per crampi, dentro Smalling. 75' Il pallone messo dalla sinistra da parte del Bayer Leverkusen sfila in tutta l'area di rigore. Non c'è nessuno dei tedeschi che riesce ad intevenire.Una gara eterna in cui la squadra di Xabi Alonso ha provato in tutti i modi a segnare, senza riuscirci. Traguardo storico: per i giallorossi di Mourinho ...