Battista Lega | “Il consiglio comunale non perda la sua centralità

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 18 maggio 2023) Martedì 23 maggio alle ore 10:45 è stato convocato unmonotematico avente ad oggetto: “Redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 44/2012 – Presa d’atto dell’ultimazione della “Fase 1”Voglio ricordare a me stesso ma anche ai cittadini che il PUG è fondamentale per la visione del futuro della nostra città dal punta di vista urbanistico, ma che avrà ricadute sul territorio anche dal punto di vista economico ed ambientale.In considerazione dell’importanza di questo tema, nonostante il Comune di Taranto abbia ricevuto dal Prof. Karrer tutta la documentazione, acquisita con prot. 0081060/2023 del 13 marzo 2023, mi duole constatare che tale documentazione che consta in particolare, della valutazione ambientale strategica costituita da 347 ...