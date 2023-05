(Di giovedì 18 maggio 2023) Alla conferenza stampa che si è tenuta oggi a Castel Volturno per parlare del ritiro estivo che vedrà il Napoli impegnato adal 14 al 25 luglio, oltre al presidente Aurelio De Laurentiis c’era anche il presidente del Trentino Marketing e Albergatori Trentino, Giannioltre a dichiararsi felice per l’evento e ad ospitare i Campioni d’Italia in Trentino, ha annunciatoin merito all’arrivo in Trentino della squadra partenopea. FOTO: SSC NapoliDi seguito le sue dichiarazioni: Le parole Ci allargheremo nei paesi vicini. C’è un App MioTrentino, dove sono inseritii servizi a disposizione degli. Può essere d’aiuto, per l’organizzazione del momento del ritiro in Trentino. Che accoglierà almeno 100mila persone, sono numeri di altissimo spessore che ...

...amicizia che ci unisce e questo risultato storico l'abbiamo naturalmente accolto con... " Possiamo dire che il Trentino porta bene " afferma Gianni, presidente di Trentino ......amicizia che ci unisce e questo risultato storico l'abbiamo naturalmente accolto con... Possiamo dire che il Trentino porta bene - afferma Gianni, presidente di Trentino ...Siamo certi che sarà, ancora una volta, una manifestazione capace di darerilevanza ai temi ... Mentre Gianni, presidente di Trentino Marketing, ha definito la manifestazione "centrale ...

Battaiola: “Grande novità per tutti gli ospiti a Dimaro”, tifosi al settimo cielo! Spazio Napoli

SSCN- " Il legame con Dimaro Folgarida sarà prolungato per questa stagione più altri 3 anni ". Aurelio De Laurentiis annuncia in conferenza stampa all' SSC Napoli Konami Training Center il rinnovato c ..."Il legame con Dimaro Folgarida sarà prolungato per questa stagione più altri 3 anni". Aurelio De Laurentiis annuncia in conferenza stampa all' SSC Napoli ...