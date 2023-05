(Di giovedì 18 maggio 2023) Secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe in dirittura d’arrivo il rinnovo di contratto di Alessandrofino al 2028 RINNOVO – TuttoSport parla del rinnovo di Alessandro, che appare in dirittura d’arrivo. La trattativa ha subito un’accelerazione nelle ultime settimane, tanto da risultare di fatto il primo regalo post qualificazione alla finalissima di Istanbul per i tifosi del club vice campione d’Italia. Il difensore firmerà il rinnovo fino al 2028 per una cifra pari a 5,5 milioni di euro. Allontanata quindi la concorrenza del PSG, della Juventus e di alcuni club di Premier League. Beppe Marotta, da navigato e scafato dirigente di vecchia data, dopo aver persoa zero, conscio dello sbaglio commesso nelle due ultime finestre di calciomercato quando aveva trattenuto lo slovacco a Milano senza avere la ...

...dell'Inter inizia a prendere forma anche con ledi alcuni giocatori e il primo regalo a Inzaghi è il rinnovo diIl futuro dell'Inter inizia a prendere forma anche con ledi ......un'altra proprio per il carattere e la visione della vita di un allenatore in cerca di... volano cinghiate, compaiono i, la gente scappa e l'immagine dall'alto è quella di un'onda che ...Con questo assetto peròresterebbe nell'XI di partenza e avanzerebbe in mediana al fianco ... A rischio panchina Vasquez In mezzo al campo invece si va verso un bel po' dia cominciare ...

Bastoni, conferme sul rinnovo! Evitato uno Skriniar-bis – TS Inter-News.it

“Siamo in finale di Champions ed è qualcosa di incredibile che non accade ogni stagione. Merito al tecnico e allo staff che ha fatto tutto giusto per arrivare in finale. Alzare la… Leggi ...Il ministro che sta gestendo la riforma delle Regioni: «Vedo avversari più nel centralismo romano che nel Mezzogiorno, qui è pieno di funzionari» ...