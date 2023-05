Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati playoff

(Di giovedì 18 maggio 2023) IdellaA1distanno finalmente per prendere il via; ecco quindi idi tutte le partite, dai quarti allafinale. Sono otto le squadre impegnate nella corsa all’ambito titolo nazionale: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Venezia, Sassari, Trento, Brindisi e Pesaro, tutte con legittime ambizioni di successo e la volontà di dare il massimo.e CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO CAMPIONATO QUARTI DI FINALE Gara-1 Sabato 13 maggio Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro 94-68Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 82-79Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – ...

2 - 1 per Sassari nellasu Venezia, gara 4 di nuovo in Sardegna ...Pesaro batte l'Olimpia Milano gara - 3 dei quarti di finale dei playoff dellaA1 2022/2023 die riapre la(2 - 1). Grande vittoria in rimonta dei padroni di casa, che dopo aver perso le prime due sfide al Mediolanum Forum di Assago costringono la squadra di Messina a giocarsi ...Le ragazze trentine salutano dunque il campionato diB dopo la meritata promozione dello ...OMA Trieste - Tecnoedil Trento 49 - 91 (16 - 25, 14 - 28, 7 - 20, 12 - 18)Oma Trieste: ...

Quintetti: Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic Milano: Napier, Baron, Shields, Melli, Voigtmann 1° QUARTO: Pesaro cerca di ...L'Olimpia cade a casa 88-83 della VL sotto i colpi di Totè e Abdur-Rahkamn. La Dinamo travolge la Reyer PESARO - Colpo di scena alla Vitrifrigo Arena dove la VL Pesaro batte l' Olimpia Milano in Gara ...