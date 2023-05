Basilea | tensione tra tifosi viola e gli svizzeri Interviene la polizia con idranti e spari in proiettili di gomma

... la Fiorentina tenta la rimonta in casa delper raggiungere la finale di Conference League. ... per evitare l'altadei supplementari e degli eventuali rigori. Senza più troppe pretese ...Le forze dell'ordine hanno lasciato che gli ultras svizzeri sfilassero accanto al settore ospiti, cosa che ha portato ad un reciproco lancio di oggetti Momenti ditra tifosi dele quelli della Fiorentina prima della semifinale di ritorno di Conference League al St. Jacob - Park. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per evitare possibili ...... le forze dell'ordine sono dovute intervenire per evitare possibili contatti fra le due tifoserie e sono state costrette a scortare trecento dei circa duemila tifosi gigliati presenti a...

Stasera Basilea-Fiorentina, momenti di tensione tra tifoserie prima del fischio d'inizio TUTTO mercato WEB

Prosegue la tensione all'esterno del St-Jakob Park di Basilea, dove almeno la metà dei 2mila tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti non stanno riuscendo ad ...Momenti di tensione a Basilea tra le tifoserie della squadra svizzera e della Fiorentina prima della semifinale di ritorno di Conference League al St Jacob ...