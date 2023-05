Basilea-Fiorentina | paura in tribuna | problema al cuore per un tifoso viola | soccorsi nel settore ospite

Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Sy. Jakob - Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference ...Laè in vantaggio per 1 - 0 sulnella semifinale di ritorno di Conference League, in corso di svolgimento al St - Jakobs Park della città svizzera. Per i viola a segno Gonzalez al 35'. ...Nerazzurri in finale Il tabellino di1 - 2 (live) 35' e 72' Gonzalez (F), 55' Amdouni (B)(3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; ...

Basilea-Fiorentina 1-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Momenti di paura in Basilea-Fiorentina: malore per un tifoso viola sugli spalti, trasportato in ospedale. Sospensione di 10 minuti ...Le dichiarazioni del direttore generale viola prima della semifinale di ritorno contro gli svizzeri Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima della partita contro ...