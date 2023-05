Basilea-Fiorentina LIVE | subito pericolosi gli svizzeri

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al St.Jakob-Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy.Jakob-Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League 2022/2023.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di ritorno della Conference League 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la semifinale di ritorno della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Kruzliak. L'...Mourinho vedi anche Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli Il tabellino di0 - 0 (live)(3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Sy. Jakob - Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference ...

In corso da un paio di minuti Basilea - Fiorentina valida come partita di ritorno semifinale di Conference League (andata 2-1 per gli svizzeri). Formazioni: BASILEA (3-4-1-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmar ...1' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Fiorentina. INIZIO PRIMO TEMPO 20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita. BASILEA (3-4-3): 1 Hitz; 5 Lang, ...