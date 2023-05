Basilea-Fiorentina LIVE 0-1 | la sblocca Gonzalez

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al St.Jakob-Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy.Jakob-Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League 2022/2023.

... ha parlato della partita di domenica contro la: 'Con lasarà una partita ... ora prepariamo bene la partita, guarderemo stasera la loro partita contro ilper studiarli al ...Mourinho vedi anche Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli Il tabellino di0 - 0 (live)(3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Sy. Jakob - Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference ...

38' - Sugli sviluppi di un corner per il Basilea, ci prova Ndoye con un tiro da fuori. Palla alta. 37' - Brekalo stende Ndoye: punizione in zona offensiva sulla destra per il ...18' - Fallo di Amrabat al limite dell'area di rigore. Punizione pericolosa per il Basilea. 16' - Salva tutto Amrabat! Che rischio corso dalla Fiorentina: Igor si fa anticipare, il Basilea scende sulla ...