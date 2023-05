Basilea-Fiorentina LIVE 0-1 | iniziata la ripresa

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al St.Jakob-Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy.Jakob-Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League 2022/2023.

Il tabellino di0 - 1 (live) 35' Gonzalez(3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Sy. Jakob - Park,si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, semifinale di ritorno della UEFA Conference LeagueDopo la sconfitta dell'andata, latenta la rimonta in casa delper raggiungere la finale di Conference League.

46' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Ikone al posto di Brekalo. --- INTERVALLO --- 45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi con ...(ANSA) - ROMA, 16 MAG - È lo spagnolo Josè Maria Sanchez l'arbitro designato dall'Uefa per Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno della Conference League in programma giovedì alle 21 al St.Jacob ...