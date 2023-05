Basilea-Fiorentina | forze dell’ordine intervengono per spegnere la tensione tra tifoserie

(Di giovedì 18 maggio 2023) A poche ore dalla semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023 traal St. Jacob-Park, lesono dovute intervenire per evitare possibili contatti fra le duee sono state costrette a scortare trecento dei circa duemila tifosi gigliati presenti adirettamente all’esterno dello stadio. Saltato, dunque, il corteo che i sostenitori viola aveva organizzato per il tardo pomeriggio. Stando a quanto riportato leavrebbero usato idranti e pallini di gomma per sedare gli animi della tifoseria viola che sarebbe stata provocata da quella dei padroni di casa. SportFace.

Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina. Le formazioni ufficiali di Basilea-Fiorentina, match della semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023. Fischio d'inizio in programma alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. I viola sono chiamati alla rimonta. Basilea-Fiorentina in campo al Sankt Jakob - Park per la semifinale di ritorno in Conference League.

Basilea, 18 maggio 2023 – Clima caldo a Basilea. Prima di entrare dentro lo stadio, c’è stato un reciproco lancio di oggetti da parte dei tifosi della Fiorentina e del Basilea. Non c’è stato contatto ...Basilea-Fiorentina sarà arbitrata dallo spagnolo Josè Maria Sanchez. Per lui sarà la prima volta con i viola, ma non sarà il primo incrocio con un’italiana quest’anno visto che ha arbitrato le gare di ...