Basilea-Fiorentina | Conference League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) La UEFA, quest’oggi giovedì 18 maggio, è pronta a ripartire con delle sfide chiave. Si giocheranno infatti, le semifinali di ritorno del terzo torneo europeo per club. Le compagini ancora in corsa per strappare un pass per l’Eden Arena’ di Praga, in Repubblica Ceca, sono oramai solamente quattro. Il 7 giugno si disputerà la finale della competizione ed è presente tutt’ora una formazione italiana: si tratta della. Questa sera, a partire dalle ore 21.00, gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno vedersela contro l’osticissimo. Lo scorso 11 maggio, in occasione del match di andata, a imporsi al Franchi furono proprio gli svizzeri: 1-2 in rimonta dopo la rete dell’ex Arthur Cabral. Una doccia gelida per tutta la Viola, che dunque non potrà commettere passi falsi al St. Jakob Park per ...