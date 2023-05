Basilea-Fiorentina 1-3 d t s | il tabellino

Gioco interrotto per alcuni minuti adurante il secondo tempo supplementare di, semifinale di Conference League : soccorso un tifoso dellanel settore ospiti. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: pare che un tifoso viola abbia avuto ..., gara momentaneamente interrotta nel secondo tempo supplementare per il malore di un tifoso Sospesa a metà del secondo tempo supplementare la gara traper il ...Forte preoccupazione allo stadio di. Al minuto 108, appena ripreso il secondo tempo supplementare della semifinale di Conference tra i padroni di casa e la, la partita è stata sospesa per il malore di un tifoso viola. ...

In Conference League la Fiorentina sbanca 3-1 Basilea ai supplementari e approda in finale, in questa stagione in tutti i tornei europei ci sarà una rappresentante del calcio italiano.33 anni dopo l'ultima volta, la Fiorentina giocherà un'altra finale europea! Conquistata la prima finale di Conference della sua storia!Contents33 anni dopo l'ultima volta, la Fiorentina giocherà un'a ...