Baronissi | Circolo Fratelli d’Italia contro lo spreco delle risorse del comune

Leggi su zon

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le scorse settimane l’amministrazione Comunale diha inaugurato, naturalmente inpompa magna come è ormai abitudine consolidata, il nuovo Parco giochi “Paperino” ubicato in viaEinaudi quartiere Nuova Irno.Ilmette però in evidenza l’enorme sperpero di denaro pubblico el’incapacità amministrativa che ha caratterizzato tutta la vicenda. “Un’area di 1600 metri quadrati…con giochi multifunzione …una “pista” per l’educazione stradale”così esordisce l’amministrazione, addirittura (aggiungiamo noi) con “aree riservate ai genitori “.Non bastava aver dismesso un parco in una zona per fare un parcheggio a suffragioattivitàcommerciali, parcheggio nato tra l’altro a poca distanza da un altro, si è dovuto “sacrificare”sull’altare della ...