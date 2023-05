Barcellona | clamoroso dietrofront di Alemany resterà blaugrana… e Deco?

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il dirigente ci ripensa e opta per la permanenza, chiudendo gli spazi per. Ma il presidente ha altri grandi piani

E oggi in Spagna ( Sport, Marca fra le altre) la notizia bomba:dietrofront, Alemany ha ... figlio del leggendario Johan e direttore sportivo del. Ieri, 16 maggio, il club catalano ...... che con le sue dichiarazioni potrebbe aver dato ancora più adito alle voci di un possibile,ritorno a, la sua vera casa, dove nessuno mai potrebbe fischiare chi, tra la Masía e ...PSG: MESSI HA GIA' L'ACCORDO PER L'ADDIO E PER GIOCARE IN ARABIA SAUDITA 'VOGLIAMO MESSI' ... Ilpuò competere con tutti. La storia è dalla nostra parte, come dimostrano i 400 ...

Barcellona, clamoroso: Alemany ha cambiato idea, resta! Cosa è ... Calciomercato.com

Il dirigente ci ripensa e opta per la permanenza, chiudendo gli spazi per Deco. Ma il presidente ha altri grandi piani ...Al di là delle smentite passate, e del contratto ancora in essere con il Real Madrid, l'allenatore emiliano resta il primo candidato per la panchina verdeoro ...