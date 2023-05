Bankitalia suggerisce al governo di tassare consumi e rendite!

Inoltre,, occorrerebbero riforme più strutturali in ambito fiscale e uno sforzo maggiore per ridurre il debito pubblico. Le previsioni del Def sulla crescita economica sono ...Comela letteratura scientifica (anche se non di parere unanime sul tema), questo ... Come sottolinea un report disui primi tre trimestri del 2022, la crescita economica ligure è ...Guardando agi scambi commerciali con la Russia, il Direttore diricorda che "il rischio ... spiega Signorini aggiungendo che "il contesto globalemolta prudenzia" e quindi le ...

Export e affari. Perché Bankitalia raccomanda uno "sforzo diplomatico" con la Cina L'HuffPost

Ricotti in audizione alla Camera: 'Bene la delega fiscale sulla semplificazione. Indicare le coperture' (ANSA) ..."Il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo - un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale - potrebbe risultare poco realistico per un paese con un amp ...