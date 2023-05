Bankitalia | nella delega fiscale indicare le coperture Flat tax poco realistica in un paese con welfare

(Di giovedì 18 maggio 2023) Così, in audizione alla commissione finanze della Camera, il Capo del Servizio assistenza e consulenzadella Banca d’Italia Giacomo Ricotti, che ribadisce la necessità di spostare «l’onere tributario dai fattori produttivi (lavoro e capitale) alle rendite e ai consumi»

Bankitalia: nella delega fiscale indicare le coperture. Flat tax poco realistica in un paese con ... Il Sole 24 ORE

