Bankitalia boccia la riforma del Fisco | “Nel nostro Paese la Flat Tax è poco realistica”

Flat tax, Bankitalia boccia la riforma fiscale: mette a rischio il welfare Corriere della Sera

Bankitalia boccia quello che secondo il governo Meloni dovrebbe essere il punto di approdo della delega fiscale ora all’esame della Commissione finanze della Camera. Cioè la flat tax per tutti cara al ...Secondo la banca centrale l’aliquota unica non è realistica nei Paesi a forte welfare. Inoltre, la riforma non indica le coperture necessarie per ridurre le tasse.