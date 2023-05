Ballottaggi | democrazia o mercato delle vacche?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lo stiamo vedendo ancora una volta, in queste elezioni amministrative. Ed è sempre la stessa storia: nei Comuni con più di 15 mila abitanti vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire il 50 per cento più 1 dei voti validamente espressi, mentre chi non lo raggiunge va alo con il candidato che si piazza immediatamente sotto. Distorsione della volontà popolare A mio modo di vedere, il meccanismo delo non ha più senso di esistere, perché c’è un evidente rischio di distorsione della volontà popolare. E lo spiego. Come può avere senso un sistema dove il vincitore che (magari) ha raccolto meno voti reali dello sconfitto al primo turno, si trovi ad essere eletto al secondo? Semplice, si va al. Si barattano voti e ...