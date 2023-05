182023La stagione è iniziata il 5 marzo in Bahrain e arriverà al weekend di Monaco a finecon '...dando spazio ad un'inconsueta pausa di un mese tra la corsa di Melbourne in Australia e quella di...Il Karabakh è consapevole che la riduzione dell'invaso non renderà possibile onorare l'accordo stipulato conla scorsa primavera sulle quantità di acqua da rilasciare da Sarsang. Ala ...

Baku,il 25 maggio vertice con Azerbaigian e Russia a Mosca - Asia Agenzia ANSA

Il presidente dell'Azerbaigian Aliev e il primo ministro dell'Armenia Pahinyan si incontreranno il 25 maggio a Mosca per cercare di riportare la pace tra i due Paesi con la mediazione del presidente r ...Il programma, con l'orario e la diretta streaming della seconda giornata agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, in programma a Baku dal 17 al 21 maggio.