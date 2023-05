(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Tra annunci di, continua la battaglia pertra le forze ucraine e quelle russe. Il leader del gruppo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha accusato i vertici militari russi di aver ceduto terreno all’esercito di Kiev, impartendo alle proprie forze l’ordine di ritirarsi a nord della città contesa e lasciando così esposte alcune postazioni dei suoi combattenti. “Sfortunatamente, le unità russe si sono ritirate fino a 570 metri a nord di”, ha detto Prigozhin in un messaggio vocale, chiedendo al ministro della Difesa, Serguei Shoigu, e al capo di stato maggiore, Valeri Gerasimov, di fermare il ritiro. Recentemente Prigozhin ha denunciato di essere stato abbandonato con i suoi uomini dall’alto comando militare russo, ed ha minacciato di fermarsi nel caso non aumentino le ...

Bakhmut tra avanzate e ritiri, cosa succede sul campo: ultime news Adnkronos

