AZ Alkmaar-West Ham | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 18 maggio 2023) Riportiamo ledi AZHam, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro sloveno Ivan Kruzliak, coadiuvato come assistenti dai connazionali Hancko e Pozor, e come quarto uomo dal tedesco Jablonski. VAR e AVAR saranno rispettivamente Fritz e Dingert. Calcio d’inizio ore 21 all’AFAS Stadion di. Dopo il 2-1 dell’andata a favore dei londinesi, AZHam si incontrano nuovamente questa sera con l’obiettivo di centrare la finale. Un appuntamento con la storia per le due contendenti che faranno di tutto pur di staccare il pass per Praga. Nonostante il vantaggio iniziale firmato Reijnders, gli uomini di Pascal Jansen non sono riusciti a conservare il risultato subendo ...

L'altra semifinale è AzHam. Tutto in diretta su Sky ( I RISULTATI DELL'ANDATA ). Le formazioni ufficiali di Siviglia - Juventus (live alle 21) SIVIGLIA (4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, ...Commenta per primo AZ(4 - 3 - 3): Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; van Brederode, Pavlidis, Karlsson.Ham (4 - 3 - 3) : Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; ...Commenta per primo Se la Fiorentina spera nella rimonta in Conference League in casa del Basilea , lo stesso può dirlo anche l'Az, impegnato alle ore 21 con ilHam all'Afas Stadion. Gli olandesi infatti, hanno perso l'andata per 2 - 1 in terra inglese: decisivi i gol di Benrahma e Antonio. Un successo in rimonta che ...

Az Alkmaar-West Ham pronostico, Antonio in contropiede sa essere letale La Gazzetta dello Sport

Alle ore 21:00 va in scena l'altra semifinale di Conference League tra AZ Alkmaar e West Ham, che darà il nome dell'altra finalista. Di seguito le formazioni ufficiali.Se la Fiorentina spera nella rimonta in Conference League in casa del Basilea, lo stesso può dirlo anche l'Az Alkmaar, impegnato alle ore 21 con il West Ham all'Afas Stadion. Gli olandesi infatti, han ...