Aveva hashish e cocaina | giovane straniero preso a Napoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, a, hanno notato un uomo consegnare qualcosa, in cambio di una banconota, a due persone; queste ultime, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 7 stecche didel peso complessivo di circa 11 grammi, un involucro contenente circa 0,2 grammi di, un coltello con la lama lunga 6 cm e 50 euro. L’uomo, 24 anni, gambiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ogni tipo di drogaun nome in codice : ecco 'kinder', 'carrera', 'goldon', 'messi' o 'nike' . ... insomma, c'era tutta l'attività della filiera: dal reperimento di cocaina,e marijuana, ...Era giunto nel capoluogo siciliano per proporre l'acquisto di tre tonnellate diad alcuni ...addosso una pistola semi automatica beretta calibro 7.65.... dal reperimento della cocaina,e marijuana, al taglio e confezionamento, dalla vendita all'... chiusa proprio per il decreto, a un camper, che l'arrestatoacquistato proprio per non ...

Aveva un chilo e mezzo di ketamina in casa oltre a hashish e cocaina: arrestato LA NAZIONE

Un asse tra Marocco, Spagna e Italia avrebbe dovuto rifornire Palermo di grosse quantitativi di hashish. Un traffico internazionale che sarebbe stato gestito da un algerino arrivato all'aeroporto di P ...Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Verona poiché detentori di tre etti di droga tra hashish e cocaina all'interno di un B&B.