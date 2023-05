Avellino risana i debiti di decenni | finisce lo stato di pre-dissesto finanzario

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutisancisce l’uscita dal Pre. Piazza del Popolo ha ottenuto il via libera dal Ministero dell’Interno per la sottoscrizione del Patto con il Governo, che gli consentirà di rimettere definitivamente in pari il proprio Bilancio, e concretizza la strategia dimento avviata nel 2019 con il piano di riequilibrio pluriennale. Il Tavolo tecnico per la verifica delle misure proposte dal Comune dila scorsa estate, presieduto dal Capo dipartimento, Prefetto Claudio Saraglia, ha valutato favorevolmente il piano del capoluogo, che la norma consente di attivare agli enti locali con un disavanzo pro-capite superiore a 500 euro, risultante dal Rendiconto 2020. Una strategia a cui hanno aderito anche Salerno, Chieti, Potenza, Rieti, Vibo Valentia, Lecce, Catanzaro, Andria, ...