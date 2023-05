Autostrade | firmato da Salvini | Giani e Tomasi protocollo per 3 miliardi di opere Anche terza corsia Firenze-Pistoia e Incisa-Valdarno

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il vicepremier e ministro Matteo, il presidente della Regione Toscana Eugenioe l'amministratore delegato della Societa'per l'Italia, Roberto- si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture - hanno sottoscritto al Mit und'intesa per la realizzazione di importantiinfrastrutturali sul territorio regionale. Si tratta di un investimento complessivo di circa 3di euro come previsto nel Piano Economico Finanziario di Aspi, importo interamente finanziato dalla società concessionaria

Infrastrutture, firmato a Roma protocollo Regione-Mit-Autostrade Toscana Notizie

La firma, che ha coinvolto il Mit, Autostrade per l’Italia e Regione Toscana, riguarda in particolare l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A11 nel tratto Firenze – Pistoia, l’ampliamento ...La firma riguarda in particolare l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A11 nel tratto Firenze – Pistoia, l’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 nel tratto Incisa – Valdarno, la ...