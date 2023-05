615, presentato il 23 marzo dal Ministro per gli affari regionali e le, definisce i ... +++ ESTRATTO DALL' INTERVISTA ABIANCHI (DG SVIMEZ) DI CONCHITA SANNINO SU REPUBBLICA DOPO IL POST ...... di sollecitare un incontro con il Ministro per gli Affari regionali e le, Roberto ...che dal palco aveva lanciato una bordata ai leghisti siciliani (nello specifico all'assessore...Locali): "Il sistema delle Pro Loco costituisce una rete di riferimento ineludibile per ...Sammartino (ass. Agricoltura): "Rivolgo alle Pro Loco un ringraziamento per l'attività compiuta ...

Autonomie, Luca Zaia: “Se non passa la riforma, viene meno la maggioranza” La Stampa

CAMPOBASSO - Patto tra Stato e cittadini, è possibile per superare la crisi del sistema delle cure e affrontare le problematiche sanitarieLa Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha provveduto a sciogliere i consigli comunali di Turriaco e Paluzza a seguito delle dimissioni irrevocabili de ...