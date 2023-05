Autonomia | Pd | ' opposizione forte a chi spacca Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ringraziamo il Ministro Calderoli per le generose parole di 'stima' riguardo le capacità cognitive del Mezzogiorno, che secondo lui non avrebbe capito le potenzialità della sua riforma. Al sud, e non solo, abbiamo invece ben compreso gli effetti devastanti che produrrebbe il ddl Calderoli, come è anche testimoniato proprio dalla relazione del servizio di bilancio del Senato". Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino. "In queste ore emergono però due dati: il primo è rappresentato dall'enorme debolezza dell'impianto della riforma, per cui gli stessi autori, anziché entrare nel merito delle critiche, si concentrano sulla ricerca, a tratti inquietanti, di presunti nemici interni. Il secondo invece è la totaletura nella maggioranza, che da un lato pratica l'accentramento dei poteri e ...