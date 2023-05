Autonomia | De Luca | “Siamo di fronte a una pericolosa spinta centralistica”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“diad unache è irresponsabile. Se noi avessimo uno Stato centrale che funziona non ci sarebbe alcun problema. Bisogna evitare che l’differenziata penalizzi ulteriormente il Sud. Mi riferisco in modo particolare al reddito fiscale, cioè lasciare la quota di tributi che matura in una regione in quel territorio. È chiaro che questo significherebbe condannare a morte il Sud. Intanto, però, dobbiamo sconfiggere questo tentativo di neocentralismo, poi discuteremo fra le regioni su come fare dell’una scelta utile alla modernizzazione dell’Italia e non tale da produrre nuovi divario tra nord e sud”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della ...